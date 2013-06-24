Під час Форуму ментального здоров’я «Стійкість людини - стійкість системи», який відкрила Перша леді Олена Зеленська, Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович поділилася результатами першого року роботи Центрів життєстійкості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Флагманський проект Міністерства, що реалізується в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», активно розвивається. Протягом листопада до нього долучилися ще 32 територіальні громади. Загалом Центри життєстійкості, яких наразі 185, працюватимуть у 243 громадах у 23 областях України.

Сьогодні в осередках працюють 853 фахівці, які провели понад 500 тисяч заходів з підтримки ментального здоров’я.

«Психосоціальна допомога у Центрах життєстійкості дала можливість показати справжню емпатійну підтримку кожному жителю громади, де відкриті простори. Якщо людині важко, їй байдуже, яким кольором пофарбована лавка. Якщо вона не відчуває підтримки, то навіть ідеальний безʼямковий асфальт не зробить її шлях легшим – вона все одно йтиме по ньому і плакатиме. Саме тому, турбота про ментальне здоров’я – це турбота про нашу стійкість», - зазначила Оксана Жолнович.

У цілях Міністерства на наступний рік - стандартизувати послуги, додати нові програми, які стануть відповіддю на запити людей.

Міністр підкреслила, що такий проект, як Центри життєстійкості, а також інші державні ініціативи, стануть дійсно дієвими тоді, коли їх підхоплять громади. За її переконанням, зараз спільне завдання як Міністерства, так і органів місцевої влади - це вивести людину з кризи, змінити її фокус і навчити відновлюватися після потрясінь.

Варто зазначити, що Центри Життєстійкості - успішний приклад співпраці Міністерства соціальної політики з громадським сектором - держава почала закуповувати послуги у неурядових організацій.

Про те, як за рік розгорнулася взаємодія держави та громадського сектору розповіла Олена Хомич, соціальна менеджер першого відкритого Центру життєстійкості, що розпочав свою роботу на базі ГО «Центр інтеграції» у Рівному.

«Щойно ми почули про конкурс Мінсоцполітики, - побігли подаватися. Наші 9 Центрів життєстійкості на Рівненщині провели вже 37 тисяч заходів. Наші фахівці приїздять із навчань, оснащені новими методиками, які ми потім впроваджуємо в себе. Відновлення та опора, які кожен може знайти у Центрі життєстійкості, - це те, що ми можемо дати людям сьогодні», - наголосила вона.

Нагадаємо, Мінсоцполітики запрошує громади долучатися до експериментального проекту і відкривати Центри життєстійкості для своїх жителів.

Форум організовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я, що надає експертну підтримку «Ти як?», та Координаційним центром з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, що здійснює її супровід та впровадження.

Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я – ініціативи першої леді Олени Зеленської – здійснює Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України за експертної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Форум ментального здоров’я відбувається за підтримки Нідерландів, Канади та Франції.