Із 3 до 12 березня громади можуть податися на відбір Мінсоцполітики і створити центр життєстійкості — безпечний і доступний простір, де люди отримують психосоціальну підтримку.

Понад 200 громад у 23 областях України вже долучилися до пілотного проєкту та відкрили центри життєстійкості, що допомагають людям упоратися зі стресом і викликами, пов’язаними з війною. Інші громади готуються до відкриття. Запит на таку підтримку постійно зростає, адже українці потребують підтримки фахівців, щоб відновити життєві сили і знайти однодумців.

«Для багатьох людей центри життєстійкості стали місцем, де можна впоратися з наслідками стресу, знайти внутрішній ресурс і повернутися до активного життя. Ми хочемо, щоб ще більше громад мали таку змогу, тому відкриваємо додатковий набір. У державному бюджеті передбачено кошти, які дадуть змогу цього року відібрати приблизно 100 громад, де українці безоплатно матимуть якісну психосоціальну підтримку», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє Мінсоцполітики.