Рада Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) вирішила повністю припинити будь-яку співпрацю з росією та білоруссю через повномасштабне вторгнення рф до України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заявуорганізації.

Як зазначається, на вчорашньому засіданні Рада CERN засудила незаконне військове вторгнення рф в Україну за участю білорусі, що призвело до масштабної гуманітарної кризи та значних жертв.

Рада оголосила, що має намір припинити дію угоди CERN про міжнародне співробітництво (ICAS) з рф та білоруссю після закінчення терміну її дії у 2024 році. Водночас у CERN заявили, що продовжать ретельно стежити за ситуацією і готові вжити будь-яких подальших кроків з огляду на події в Україні.

На позачерговому засіданні 8 березня та на черговому засіданні 25 березня рада Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) ухвалила рішення про те, що не братиме участі в нових програмах співпраці з росією та її установами через її агресію проти України.

24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Її війська знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Європейський Союз, США та інші країни застосували санкції проти країни-агресора.

CERN, Європейська організація з ядерних досліджень — міжнародний дослідницький центр Європейської спільноти, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій зі штаб-квартирою у Женеві, Швейцарія.