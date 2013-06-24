1 листопада у ТРЦ Gulliver відкрилась виставка «Час створювати своє: гранти для ветеранів та другого з подружжя». Головна ціль – привернути увагу до ветеранського бізнесу і показати можливості грантової програми «Власна справа», яка доступна для ветеранів та їх партнерів чи партнерок. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час заходу Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко розповіла про проекти та ініціативи Мінекономіки для українських ветеранів, а також поділилася планами міністерства щодо майбутніх запусків.

На виставці презентували 11 ветеранських бізнесів, які запустили чи масштабували за кошти грантів «Власна справа». Серед них – кав’ярні, спортзали, салони краси, школи тощо. Відвідувачі змогли ознайомитися, як ветерани чи їх подружжя проходять шлях від ідеї та бізнес-плану до отримання гранту та реалізації власних задумів.

Зокрема, на виставці були представлені: кав’ярня «Тихе місце», яка вже масштабувалася в мережу, логопедичний центр M.KIDS, на реалізацію якого власниця отримала два гранти від держави, дитячий садок Sadok Begood, який пережив релокейт і перезапуск в новому місті та інші проекти грантерів.

«Грантова програма “Власна справа” реалізується вже 2 роки. За цей час 1159 ветеранів і ветеранок сумарно отримали понад 550 млн грн на створення чи масштабування бізнесу. Найбільш поширений грант – 500 тисяч грн. І що дуже важливо, – вони не лише втілюють власні бізнес-мрії, але також дають людям роботу і підтримують бюджет податками. За час дії програми ветеранки і ветерани створили понад 2 тисячі нових робочих місць. Тож ми щиро сподіваємось, що ветеранських бізнесів ставатиме все більше», – зазначила Юлія Свириденко.

Також під час відкриття виставки «Час створювати своє: гранти для ветеранів та другого з подружжя» провели панельні дискусії з представниками українського бізнесу. Серед них – Нова пошта, Еко-лавка, Атлетіко, Franchise Group. Головний фокус – франшиза та масштабування. Підприємці розповіли ветеранам про власний досвід розвитку бізнесу та секрети франчайзингу. Це можливість для дійсних та майбутніх грантерів отримати нові знання та надихнутися новими ідеями, які можна реалізувати у власних проектах.

«Людина – наша найбільша цінність. Дуже важливо, щоб українці, які сміливо захищають нас на фронті, могли реалізувати свої можливості в тилу. Приклади наших грантерів – ветеранів, ветеранок, їхніх дружин чи чоловіків мають надихати якомога більше людей долучатися до програм Міністерства економіки, отримувати гранти, втілювати власні бізнес-ідеї та розширювати свій потенціал. Це серед наших пріоритетів», – говорить заступник Міністра економіки Тетяна Бережна.

Виставка «Час створювати своє: гранти для ветеранів та другого з подружжя» у ТРЦ Gulliver триватиме до 10 листопада. Вхід вільний.

Нагадаємо: «Власна справа» – грантова програма Міністерства економіки для створення чи розвитку ветеранського бізнесу. Податися на грантову програму можуть учасники бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий із подружжя. Прийом заяв здійснюється через портал Дія.