Мінометники Міжнародного легіону ГУР МО України, які зараз обороняють Часів Яр, розповіли про свій шлях до підрозділу та особливості роботи розрахунку. Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Працюють з мінометом калібру 82 мм для підтримки піхоти. У розрахунку ― троє бійців.

До Легіону іноземні добровольці приєднались після початку повномасштабного вторгнення.

“Я дуже довго тренувався, щоб боротись з росією. Певний час служив в армії США. [...] Треба усвідомити, що росія ― ворог не лише для України, а й для всього світу”, ― сказав мінометник з позивним “Сессі”, закликавши приєднуватись до лав Міжнародного легіону.

“Звісно, росіяни ― непростий ворог. Але способи перемогти їх, безумовно, є. Думаю, для цього знадобиться боротись ще наполегливіше й мотивованіше, ризикувати, адаптуватись і мислити швидше, ніж вони”, ― розповів старший навідник міномета.