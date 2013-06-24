Чехія припинить членство в Об’єднаному інституті ядерних досліджень, штаб-квартира якого знаходиться у місті Дубна під москвою, до кінця поточного року.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на Міністерство освіти Чехії повідомляє Radio Prague.

Зазначається, що цей крок став відповіддю чеської влади на російську агресію в Україні та введення проти росії міжнародних санкцій. Спочатку за вихід з організації проголосував парламент Чехії, а потім це рішення було затверджено президентом та прем’єр-міністром країни.

Чеські фахівці брали участь у роботі Об’єднаного інституту ядерних досліджень протягом останніх 66 років.

Нагадаємо, раніше чеські комерційні компанії PPF та Home Credit остаточно вийшли з російського ринку.