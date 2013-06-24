Чехія заморозила активи громадян РФ, які підпадають під санкції, на суму понад 14 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота щодо моніторингу інформації щодо громадян РФ, які підпадають під санкції. Загалом Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів на понад 14 млрд грн», - повідомив Надзвичайний і Поважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула під час зустрічі із головою АРМА Оленою Думою.

Наголошується, що під час зустрічі сторони обговорили плани та перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема щодо налагодження якісно нового рівня взаємодії між АРМА та аналогічними відомствами Чеської Республіки у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

Як повідомлялося, влада Чехії заблокувала рахунки і заарештувала майно російського олігарха-мільярдера Володимира Євтушенка.