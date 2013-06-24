росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою – членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з вівторка, 25 жовтня, не можуть в'їжджати на територію Чехії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Radio Prague.

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які в попередні тижні закрили свої кордони для російських туристів у відповідь на вторгнення росії в Україну.

За даними міністерства, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії прибувають до 200 громадян росії. Нині особам, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони, тобто через міжнародний аеропорт Чехії, з метою туризму, спорту чи культури, буде відмовлено у в'їзді.

Чехія стала першою державою – членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян рф наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого. Заборона діє досі, пізніше Чехія запровадила його й для білоруських громадян, в обох випадках, за винятком гуманітарних випадків.