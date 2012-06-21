Скласти повноваження глави уряду в разі провалу голосування за створення довгоочікуваного антикорупційного суду обіцяє Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Таку заяву він зробив учора вранці на спільному брифінгу з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.
«Сьогодні відповідальний день і тиждень, коли має бути ухвалено закон про незалежний і справедливий антикорупційний суд. Усі знають про те, наскільки важливі нині в суспільстві питання справедливості й ефективної боротьби з корупцією. Глибоко переконаний, що без створення такого суду ця боротьба не буде успішною. Тому сьогодні ключове завдання — щоб українці отримали можливість створення такого суду, відновлення довіри всередині країни. Це довіра й міжнародна. Це питання має ключове значення. Сьогодні ми маємо всі можливості і шанси, і я заявляю це як Прем’єр-міністр країни, продовжити розвивати країну. Люди відчують, що економіка почала розвиватися і життя стало кращим. Але важливо, щоб питання про антикорупційний суд було ухвалено. Без ухвалення цього важливого рішення буде підірвано довіру як усередині суспільства до влади і владних інституцій, так і міжнародний авторитет буде значно пошкоджено, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Я працюватиму з головами фракцій, народними депутатами щодо ухвалення такого рішення.
Хочу підкреслити, що ми сьогодні стоїмо перед вибором: або подальший розвиток і розв’язання багатьох проблем, або, якщо рішення не буде ухвалено, — дестабілізація. Сьогодні є величезний виклик для всіх, хто причетний до ухвалення рішення. Я як Прем’єр-міністр України прийняв для себе рішення. Якщо цей суд, справедливий і незалежний, не буде утворено, я складу повноваження Прем’єр-міністра України і подам у відставку».
Андрій Парубій прогнозує ухвалення рішення щодо президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд у четвер, 7 червня. Він запевнив, що зроблено все можливе, аби таке рішення було ухвалено.