Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Тростянця на Сумщині Юрій Бова, наголосивши, що німецькі інвестори вже завезли 32 вантажних фури обладнання і насамперед сонячні панелі, які за кілька днів майже півсотні робітників розпочнуть монтувати.

Майбутня сонячна електростанція розташована загалом на 9-гектарній земельній ділянці, її зводить німецьке ТОВ «Грін Глобал Енерджі», що зареєстроване в Тростянці. Починаючи з квітня цього року і до жовтня до міського бюджету сплачено майже 660 тисяч гривень орендної плати за землю.

Компанія одержала всі дозвільні документи і ліцензії, планує завершити будівництво за два місяці.

Новий об’єкт дозволить не тільки створити нові робочі місця, а й одержувати дешеву сонячну електроенергію, збільшити відрахування до бюджету міської ОТГ, підтримувати належну екологію в навколишній місцевості.

Подібна сонячна електростанція у цій частині Сумщини — перша.