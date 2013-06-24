У середу, 23 квітня, в рамках Весняних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні, США, відбулося засідання Ради партнерів Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) за організації України та Світового банку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відкрила засідання Віце-президент Світового банку у справах Регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані. Співголовами заходу виступили заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, Регіональний Директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом та програмний менеджер URTF Джеймс Ньюман.

У засіданні взяли участь донори Фонду: представники США, Японії, Канади, Норвегії, Нідерландів, Литви, Латвії, Австрії, Бельгії, Республіки Корея, Ісландії, Індонезії, Ірландії, Швеції, та Швейцарії.

“На сьогодні створений Світовим банком цільовий фонд URTF залишається критично важливим інструментом для України, який дозволяє Уряду оперативно залучати фінансування донорів та партнерів з розвитку на подолання наслідків війни. Попри те, що російська агресія проти України триває вже четвертий рік та продовжує завдавати серйозної шкоди, з допомогою Світового банку та партнерів Уряд України зміг продовжувати надавати основні послуги, забезпечувати надання медичної допомоги, підтримувати вразливі групи населення, а також забезпечувати освітній процес у прифронтових зонах, відновлювати пошкоджені в результаті російських обстрілів будинки, електропостачання та підтримувати фермерські господарства», - зауважила Ольга Зикова.

Заступник Міністра фінансів додала, що особливо цінною була допомога Банку для проходження опалювальних сезонів 2022-2025 років, коли українська енергетична система була під постійними російськими обстрілами. За виділені кошти Україна змогла збудувати захисні об'єкти для енергетичної інфраструктури, а також закупити необхідні трансформатори і критично важливе обладнання для відновлення електро та теплопостачання.

Загалом на сьогодні проекти, що підтримуються URTF, охопили 20 млн українців.

Станом на кінець 2024 року Світовий банк через фонд URTF залучив для підтримки України фінансові ресурси донорів на загальну суму близько 2 млрд доларів США, з яких Україна уже отримала 1,2 млрд доларів США грантових коштів. Ці кошти також допомогли розблокувати 6,2 млрд доларів США додаткового фінансування для зусиль України з відновлення, відбудови та реформ.

URTF відіграв вирішальну роль у підтримці реформи в системі управління державними інвестиціями завдяки технічній допомозі на ранніх етапах розробки реформи. Реформа у системі управління публічними інвестиціями є життєво важливою для відбудови, довгострокового розвитку країни та вступу України до ЄС, оскільки надасть змогу Уряду надавати пріоритет інвестиційним проектам, які відповідають стандартам якості та екологічним стандартам, забезпечуючи ефективну мобілізацію державних та приватних ресурсів.

Крім того, з урахуванням плану URTF на 2025-2026 роки здійснюється робота над реалізацією проектів, які спрямовані на здійснення реформ в освітній, фінансовій, транспортній сферах, сфері охорони здоров'я, а також у сфері підтримки бізнесу (МСП) та фіскального управління, з використанням інструменту PforR (Programme-for-Results Financing).

“Ми вдячні нашим партнерам за постійну підтримку та залишаємося відданими прозорості та підзвітності у впровадженні ініціатив, що фінансуються завдяки міжнародному співробітництву. У 2025 році на Україну все ще чекають значні виклики та невизначеність. За даними “Четвертої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення України” (RDNA4) на пріоритетне відновлення цього року країні потрібно 17,3 млрд доларів США. 7,4 млрд доларів США наразі забезпечено за рахунок державного бюджету та підтримки донорів. Ще майже 10 млрд доларів США потрібно залучити”, - сказала Ольга Зикова та додала, що пріоритетними сферами для фінансування швидкого відновлення на найближчий рік є: житло, енергетика, соціальна та критична інфраструктура (транспорт, тепло й водопостачання) та соціальний захист.

Разом з тим, заступник Міністра фінансів наголосила, що поки триває повномасштабна війна, всі внутрішні ресурси країни спрямовуються на фінансування сектору безпеки і оборони. Тому для забезпечення необхідного обсягу фінансування на потреби швидкого відновлення вкрай важливою є підтримка міжнародних партнерів, а також залучення інвестицій від приватного сектору.