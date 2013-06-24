Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми Банку позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання». Загальний обсяг підписаних угод — 2 млрд доларів США.

Зокрема, укладено грантову угоду обсягом 1 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки. Це перший транш із фонду Світового банку «Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні» (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF). Фінансування здійснюють за рахунок внеску США в межах ініціативи країн G7 ERA Mechanism обсягом 50 млрд доларів США. Нагадаємо, що внесок США очікують обсягом 20 млрд доларів. Також підписано угоду про позику на суму 1,05 млрд доларів США під гарантії на 567 млн доларів США та 483 млн доларів США уряду Японії та Великої Британії відповідно.

17 грудня рада директорів Світового банку схвалила фінансування в межах DPL для України. DPL — системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні. Передбачені кошти зараховуються до загального фонду держбюджету єдиним траншем за підсумками виконаних до її підписання завдань.

Ключові реформи стосувалися зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання. Зокрема, реформи, пов’язані із залізничною інфраструктурою, митною та податковою політикою, державними підприємствами та розвитком приватного сектору, боротьбою з корупцією.

Очікують, що кошти надійдуть до держбюджету найближчими днями, повідомляє Мінфін.