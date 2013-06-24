Від початку офіційного запуску в роботу сервісу електронного бронювання через портал «Дія» критично важливі підприємства й ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, забронювали майже 120 тисяч працівників. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Бізнес вже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. На 5 серпня через портал «Дія» забронювали майже 120 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони. Електронне бронювання автоматизувало цей процес, зробило його зручнішим для бізнесу й істотно скоротило час очікування. Триває системна робота над оновленням списків критично важливих підприємств», — наголосила вона.

Алгоритм бронювання на порталі «Дія» такий.

1. Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації, які відповідно до законодавства мають право бронювати працівників.

2. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі «Дія» списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

3. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи її дані є в реєстрі «Оберіг».

4. «Дія» протягом доби надсилає сповіщення керівникові підприємства в особистий кабінет з даними про підсумки розгляду.

5. У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк чинності бронювання. Із цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання з’являється в застосунку «Резерв+».

Для тих, хто бажає отримати бронювання в паперовій формі, й надалі доступна така можливість, повідомляє Міністерство економіки.