«Близько 20-ї години на території атомної станції окупанти влаштували пожежу на об'єкті технічного водопостачання. Внаслідок цього можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання. Однак тими засобами, якими володіємо ми, тобто системами моніторингу, поки що не зафіксовано ніяких викидів або скидів радіоактивних речовин», - сказала заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також, за повідомленням МАГАТЕ, для з’ясування обставин і причин події місія Агентства, що перебуває на місці, просить російських окупантів негайно надати доступ до об’єкта, де сталася пожежа, для оцінки ситуації.

МАГАТЕ підтвердило, що рівень радіації на станції залишається незмінним.

«Ще раз зазначу, поки не зафіксовано ніяких ні викидів, ні скидів. Тому будемо сподіватися, що далі ця ситуація в сторону якоїсь техногенної катастрофи не розвинеться», - зазначила заступник Міністра.