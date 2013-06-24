Понад 1,3 мільярда гривень від початку року держава заощадила на купівлі товарів широкого вжитку через електронний каталог Prozorro Market. Це більше, ніж за весь 2023 рік.

Загалом від початку року через Prozorro Market уклали 29 тисяч угод на придбання товарів загальною вартістю 9 мільярдів гривень. За перше півріччя 2024-го е-каталогом скористались 6 тисяч замовників.

Prozorro Market працює за принципом інтернет-магазину для закупівель за кошти платників податків. Основну частину інструменту адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

У середньому закупівля через електронний каталог триває 9 днів — утричі швидше, ніж під час відкритих торгів на Prozorro.

«Prozorro Market залишається найбільш зручним та доступним майданчиком, який допомагає замовникові та виробникові швидко знайти один одного. Адже, по-перше, завдяки йому держава заощаджує кошти. По-друге, Prozorro Market дає змогу бізнесу продавати товар швидко та за прийнятними конкурентними цінами, які визначає сам виробник», — зазначає перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Найчастіше у першому півріччі 2024-го публічні замовники купували через Prozorro Market продукти харчування, пальне та безпілотні літальні апарати.

«Наша ключова мета — бути надійним партнером для держави у публічних закупівлях. Саме тому ми активно розвиваємо Prozorro Market, щоб кожен міг оперативно і зручно придбати потрібний товар. Для цього ми адаптуємо інструмент, розширюємо його асортимент. Зокрема цього року громади й військові активно купують дрони в електронному каталозі, тож це один з наших пріоритетних напрямів. Також у березні деякі харчі стали обов’язковими для закупівлі в Prozorro Market. Нині майже 90% продуктів харчування купують таким чином», — цитує директора «Професійних закупівель» Євгена Якубовського Мінекономіки.