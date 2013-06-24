У понеділок на станцію «Академік Вернадський» вирушила 29-та Українська антарктична експедиція. Ця команда має змінити зимівників, які відпрацювали там майже рік. На нову експедицію чекає тривалий шлях: автобусом — до Польщі, літаками — до Чилі, а з порту Пунта-Аренас нашим криголамом «Ноосфера» — до Антарктики.

«Це вже третя ротація зимівників, яку ми проводимо за час повномасштабної війни. Знаходити професіоналів для річних експедицій дедалі складніше, адже багато полярників чи ідеальних кандидатів — на фронті. Уже траплялося, що під час добору потенційні зимівники ставали військовослужбовцями. Але попри всі складнощі не можемо зупинити антарктичну програму. Не маємо такого права ні перед минулими поколіннями, які вклали дуже багато сил і коштів, щоб Україна стала антарктичною державою, ні перед нинішнім, для якого Антарктика — вікно у світ глобальної науки, ні перед майбутніми, адже наша присутність на крижаному континенті має надзвичайні перспективи», — зазначив директор НАНЦЄвген Дикий.

У складі 29-ї УАЕ — 14 учасників і учасниць, яких дібрали на відкритому конкурсі. Серед них дев’ятеро науковців (по три біологи, метеорологи та геофізики) та п’ятеро представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик).

Уперше за останні 27 років в експедиції працюватиме чотири жінки (раніше стільки полярниць було лише у другій УАЕ 1997—1998 років). Прикметно, що одна з учасниць, геофізик Анна Соіна, вирушила вже у другу свою зимівлю (раніше вона була у 25-й УАЕ 2020—2021). У першу для себе експедицію їдуть біолог Тетяна Баглай, метеоролог Валентина Гарбарчук, лікарка Іванна Котурбаш.

У команді більшість — новачки (десятеро), але керуватиме ними один з найдосвідченіших полярників України геофізик Юрій Отруба. Для нього це буде восьма зимівля.

Упродовж року 29-та УАЕ виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами: біологія, геофізика, метеорологія, — а також забезпечуватиме роботу станції «Академік Вернадський», повідомляє Міністерство освіти і науки.