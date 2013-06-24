Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов передали грошові сертифікати на придбання осель 62 ветеранам та їхнім сім’ям. Цього року Харківщина отримала майже 390 млн грн для забезпечення житлом за програмами Мінветеранів. На ці кошти ветерани, а також родини загиблих або померлих учасників бойових дій зможуть придбати 161 квартиру.

«Робимо черговий крок у реалізації ветеранської політики. Президент України у внутрішньому Плані стійкості чітко розставив пріоритети, і політика Героїв — один з найважливіших пунктів. Цього року майже 4500 родин Захисників і Захисниць у всій Україні зможуть переїхати у власні нові домівки. Це увосьмеро більше, ніж на початку чинності житлових програм Мінветеранів. Сподіваюся, наша співпраця і взаємна підтримка з Харківською ОВА показуватимуть щоденні результати в інтересах тих, хто захищає країну», — сказала Наталія Калмикова.

У Харківській ОВА з ініціативи Мінветеранів відбулися публічні консультації щодо затвердженої урядом Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року. Разом з очільниками територіальних громад, надавачами соціальних, освітніх та медичних послуг, представниками ветеранських громадських організацій Харківщини обговорили стратегічні напрями її розвитку.

«Це перший в історії країни системний документ, що має забезпечити комплексні зміни та розвиток державної ветеранської політики, всебічну підтримку сімей ветеранів. Стратегія — відповідь на виклики часу та нагальні потреби. Важливо, що це живий документ, який відображає всі сфери взаємодії держави й ветерана: від початкових кроків у поверненні до цивільного життя до можливості зміцнювати життя громади, регіону, держави», — зауважила Наталія Калмикова, повідомляє Мінветеранів.