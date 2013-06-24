З ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства у співпраці з науковими установами, профільними асоціаціями та національними виробниками відбулася презентація та дегустація харчових концентратів вітчизняного виробництва для представників Сил оборони України. Участь у заході взяли перший заступник міністра Тарас Висоцький, державний секретар Олександр Бірюков, представники Міністерства оборони, ДП «Державний оператор тилу», профільних харчових асоціацій та інші.

«Це черговий крок у реалізації стратегії Мінагрополітики щодо імпортозаміщення та зміцнення продовольчої безпеки держави, особливо в частині забезпечення високоякісним харчуванням українських військовослужбовців», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Міністр спільно із представниками Міноборони та асоціацій ознайомився зі зразками обідніх страв на основі м’яса та овочів, концентрованих суперфудів, розроблених з урахуванням польових умов. Ці продукти з натуральної сировини вже довели ефективність на фронті, даючи змогу швидко організувати гаряче харчування там, де немає стаціонарних кухонь.

«Наше основне завдання — замістити імпортний продукт на високоякісний український. Це питання не лише продовольчої безпеки, підтримки українського виробника, а й про нашу здатність забезпечувати себе самостійно, що критично важливо в умовах війни. Ми чітко бачимо виклики — це і застарілі регуляторні норми, що не відповідають сучасним реаліям і ускладнюють шлях продукту до споживача. Саме тому Мінагрополітики в тісній взаємодії з іншими державними органами, науковцями та бізнес-асоціаціями системно аналізує ці вузькі місця та ініціює необхідні зміни», — зазначив міністр.

Віталій Коваль подякував підприємцям, які попри все продовжують вирощувати, переробляти та виготовляти вітчизняну продукцію, повідомляє Мінагрополітики.