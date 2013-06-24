Черговий обстріл, який здійснили російські терористи, призвів до масових жертв у Дніпрі. Про це сьогодні, 14 січня, сказав Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час прямого ефіру на телемарафоні «Єдині новини». Про це повідомляє Урядовий портал.

«На жаль, трагічний вечір ми маємо сьогодні. Черговий обстріл, який здійснили російські терористи, призвів до масових жертв у Дніпрі. На місце одразу виїхали всі спеціальні служби: рятувальники та поліція. Працює спеціальний загін із центрального управління, кінологи та техніка, вони будуть впродовж доби шукати людей, які могли вижити у цій жахливій трагедії», - повідомив очільник МВС.

За його словами, зараз відбувається розбір завалів, допомагають комунальні служби та волонтери. Всі сили і засоби зараз на місці та скоординовані.

«Ми очікуємо, що у цю ніч та увесь наступний день продовжиться розбір завалів. Як ви бачили, руйнування схожі на ті, що були у Маріуполі або Бородянці. На жаль, це може призвести до великої кількості жертв і ми це дізнаємося тільки повністю розібравши завали», - наголосив Денис Монастирський.

Міністр подякував всім, хто долучився до розбору завалів та повідомив, що на цю мить всі необхідні засоби і техніка залучені: «Скоординовані і рятувальники, і комунальні служби й техніка. Дуже вдячний тим цивільним людям, жителям, сусідам, які допомагали в першу годину, це було важливо. Але зараз потрібна просто планова робота фахівців, які плиту за плитою будуть знімати для того, щоб можна було сподіватися, що хтось міг залишитися живим».