Федеральний міністр клімату, навколишнього середовища, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер оголосила про черговий внесок країни у Фонд підтримки енергетики України. Він становитиме 5 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на відновлення енергетичних об’єктів, що постраждали від нещодавніх російських атак.

«В умовах, коли ворог постійно намагається позбавити Україну світла, важливо відчувати надійну підтримку від наших партнерів. Австрія — одна з країн, які надають нам постійну допомогу. Дякуємо за це», — зауважив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначимо, що це вже другий внесок Австрії у Фонд підтримки енергетики, створений два роки тому зі спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Перший внесок австрійської сторони становив 10 мільйонів євро. За ці кошти було придбано обладнання для українських ТЕЦ, операторів системи розподілу та передачі електричної енергії, які працюють передусім у прифронтових областях, зокрема Сумській, Харківській та Херсонській.

Серед іншого за австрійські кошти було придбано парову турбіну для однієї з ТЕЦ, оливу, а також спецтехніку — автогідропідйомники, екскаватори­навантажувачі, бурильно­кранові установки, автопідйомники, стріловий повноповоротний кран.

Сума внесків у Фонд підтримки енергетики (анонсованих і вже перерахованих) зросла до понад 438 мільйонів євро, повідомляє Міненерго.