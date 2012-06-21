На Черкащині вже триває підготовка до наступного опалювального сезону. Як повідомив директор департаменту архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Сергій Демиденко, органи місцевої влади визначили і поступово реалізовують планові показники з комплексної підготовки устаткування і тепломереж до роботи в осінньо-зимовий період. Звітувати про вже проведені заходи райони розпочнуть у червні. До роботи в період холодів заплановано підготувати 3,2 тисячі житлових будинків, 154 котельні, стаціонарні заклади соціального захисту населення, освітні навчальні заклади і заклади охорони здоров’я.
На проведення необхідних ремонтних робіт до початку опалювального сезону передбачено понад 107 мільйонів гривень.
За словами посадовця, у міжопалювальний період необхідно провести значний обсяг робіт з оснащення житлових будинків засобами обліку тепла. Уже до серпня цього року запланували досягти 70% показника оснащення будинків лічильниками. До початку опалювального сезону показник оснащеності має становити 90%.
На сьогодні лише в 49% будівель області встановлено засоби обліку тепла. Ними не оснащено будинки з центральним опаленням у Драбівському, Жашківському, Чигиринському районах. Низькі показники оснащеності у Кам’янському, Корсунь-Шевченківському, Звенигородському районах та в Умані. Є чимало проблем із встановленням лічильників і в обласному центрі.