Агентство «Єврорейтинг» оновило показники інвестиційної ефективності українських регіонів за результатами другого кварталу 2018 року. Черкаська область, приміром, уже кілька рейтингів підряд перебуває в категорії ineD (рівень середньої ефективності). Серед усіх областей Черкащина нині посідає 14 сходинку, покращивши свій результат на чотири позиції.
Першу позицію зайняла Київська область: за підсумками оцінювання у неї 234 бали (зростання до минулого кварталу — 31 бал).
Всього на два пункти менше у Львівської області — 232 бали. Лідер попереднього кварталу, Дніпропетровська область, посіла третю позицію з 222 балами.
Метою рейтингу інвестиційної ефективності є — визначити, який результат від залучення інвестицій отримав той чи інший регіон. А підсумковий рейтинг базується на оцінці результатів за двома складовими: інвестиційна активність (капітальні інвестиції, іноземні інвестиції і будівельні роботи) та соціально-економічний ефект від інвестицій (заробітна плата, введення житла в експлуатацію, працевлаштування безробітних та надані послуги).