Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Черкаси давно зажили слави міста із забрудненою атмосферою. Ось і в першому півріччі у рейтингу 39 міст України за комплексним показником індексу забруднення атмосферного повітря обласний центр посідає 9 місце. Причина — постійні викиди формальдегіду, діоксиду азоту, аміаку та наявність пилу, вміст яких у повітрі просто «зашкалює».

Порівняно з серпнем у вересні, за результатами досліджень лабораторії обласного гідрометеоцентру, концентрація пилу в усіх районах міста збільшилася вдвічі. У стільки ж разів у його центральній частині зросла концентрація діоксиду азоту. До цього додалися ще й перевищення в окремих мікрорайонах концентрації сірководню — вдвічі, формальдегіду — в 1,7 раза, діоксиду азоту — у 1,5 раза.

У перші дні жовтня тенденція до забруднення не спадає. Найзабрудненішими мікрорайонами обласного центру залишаються центральна частина та Дніпровський житловий масив. Варто зауважити, що дихати чистим повітрям черкащанкам заважають діючі підприємства та автотранспорт, кількість якого останнім часом різко зросла.