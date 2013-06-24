Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко з робочою поїздкою відвідав Черкащину. У фокусі — розвиток системи екстреної медичної допомоги та онкологічної служби області. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час візиту Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав шість нових автомобілів швидкої допомоги типу С на базі CITROEN JUMPER. Автівки закуплені завдяки Благодійному фонду «Юрта Незламності», їх загальна вартість складає понад 17 млн грн.

«Підсилення роботи «екстренки» пріоритетне завдання, над яким ми почали працювати ще до початку повномасштабної війни. І це дозволило врятувати багато життів. Продовжуємо цю роботу досі і вдячні всім партнерам, які долучаються і допомагають нам. Спільними зусиллями вже сьогодні служби екстреної допомоги по всій країні отримали майже 2500 нових «швидких». Автівки, які отримала сьогодні Черкащина, оснащені всім необхідним для надання невідкладної допомоги і допоможуть нашим лікарям працювати ще ефективніше», — наголосив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час передачі «швидких».

Автомобілі поповнять автопарки підрозділів екстреної медичної допомоги у Маньківці, Звенигородці, Багачевому, Кам’янці, Городищі та Вереміївці. Загалом автопарк Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги налічує 162 автомобілі, з них 28 — автомобілі підвищеної прохідності. У 2024 році бригади Центру здійснили майже 195 тисяч виїздів за викликами.

Також у межах візиту Міністр оглянув хід будівництва нового корпусу, де буде розміщена єдина централізована оперативна диспетчерська Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги. Проект реалізується у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за підтримки Європейського інвестиційного банку. Наразі всі структурні підрозділи черкаської «екстренки» розміщуються в різних частинах міста, що ускладнює її роботу. Створення єдиної сучасної диспетчерської дозволить значно покращити логістику викликів, пришвидшити реагування і підвищити ефективність роботи системи в цілому.

Крім цього, Віктор Ляшко відвідав Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги у Черкасах. Це провідний медзаклад Черкаської області, який входить до трійки найактивніших медзакладів України за кількістю трансплантацій кісткового мозку. З 2019 року тут провели 260 трансплантацій, у тому числі 16 — вже цього року. Унікальний випадок — три алогенні трансплантації від неродинних донорів виконані нещодавно в один день.

Торік онкоцентр у Черкасах отримав сучасний лінійний прискорювач вартістю 36 млн грн, закуплений ДП “Медичні закупівлі України” на замовлення Міністерства охорони здоров’я. Новітнє обладнання дозволяє лікарям таргетовано впливати на ракові клітини у внутрішніх органах, використовуючи випромінювання, тобто повністю знищити або зупинити ріст пухлин з мінімальним пошкодженням здорових тканин пацієнта. Крім цього, завдяки дії грантової угоди між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та Урядом України у межах Програми екстреного відновлення в онкоцентрі запрацювала МРТ-система Canon Medical Vantage Elan з потужністю магнітного поля 1,5Т. Обладнання закуплено коштом уряду Японії.

«Через війну багато людей відкладають обстеження, і питання вчасної діагностики онкологічних захворювань часто відходить на другий план. Ми працюємо над тим, щоб змінити цю ситуацію: посилюємо заклади, забезпечуємо сучасним обладнанням, розширюємо доступ до лікування. Зокрема, централізовано закупили лінійні прискорювачі, і сьогодні один із них уже тут, у Черкаському онкоцентрі. Також завдяки співпраці з Японією медзаклад отримав сучасний апарат МРТ. Це — шанс на життя для пацієнтів і можливість для лікарів працювати з високотехнологічним обладнанням, надаючи допомогу на найвищому рівні», — сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Наразі в онкоцентрі триває реконструкція одного з корпусів для розвитку паліативної допомоги, адже кількість пацієнтів, які її потребують зростає. Так, у 2024 році паліативну допомогу в умовах стаціонару отримали майже 700 пацієнтів, амбулаторно — 335. Проект реконструкції передбачає створення комфортних умов для пацієнтів, зокрема з інвалідністю, а також зони для реабілітації й відпочинку. Загальна вартість робіт — понад 52 млн грн, з них із державного бюджету передбачено фінансування у розмірі понад 16 млн грн, з власних коштів медзакладу — понад 8 млн грн, з обласного бюджету – майже 28 млн грн. Проводяться внутрішні роботи щодо перепланування і ремонту палат з урахуванням потреб паліативних пацієнтів. Також ведуться роботи щодо забезпечення необхідних санітарних умов. Планується облаштування реабілітаційної зони на відкритому повітрі, зон відпочинку для пацієнтів та їх родичів.

Ефективна робота онкоцентру дозволяє забезпечувати медиків гідною заробітною платою. За підсумками 2024 року, середньомісячна зарплата лікарів тут становила 41,8 тис. грн, середнього медичного персоналу — 23,1 тис. грн, молодшого медперсоналу — 19,2 тис. грн.

«Приклад Черкаського онкоцентру демонструє, що ефективне управління медичним закладом є запорукою гідної оплати праці. Завжди наголошую: Урядом встановлено лише мінімальний рівень зарплати — базову гарантію, нижче якої не може бути оплати для медиків, які працюють на повну ставку. Але це не фіксований рівень. Керівник закладу має можливість встановлювати доплати та надбавки — з урахуванням складності роботи, її відповідальності, умов, кваліфікації та результатів. В онкоцентрі Черкас ми бачимо саме такий підхід: фахівці тут отримують фактично у два рази більше за мінімально гарантовану заробітну плату», — зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, Уряд встановив фінансові гарантії для медиків: мінімальна заробітна плата для лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації — не менше ніж 20 000 гривень, медичної сестри/брата — не менше ніж 13 500 гривень.