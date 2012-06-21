Попри прискорений розвиток електронних та інших засобів зв’язку, традиційна пошта — важливий елемент життя будь-якого регіону і країни загалом, відіграючи велику роль в економічній та соціальній сферах. Поштові підприємства забезпечують надання універсальних послуг, перелік яких останнім часом значно розширено. Нині Укрпошта — це понад 13 тисяч поштових відділень на всій території країни, з них близько 10 тисяч — у сільській місцевості.
Скажімо, Черкаська дирекція Укрпошти надає клієнтам надзвичайно широкий спектр послуг — до півсотні. Від традиційно поштових (доставляння пенсії, кореспонденції, періодичних видань) до сучасних — сплата будь-яких платежів, поповнення рахунка оператора мобільного зв’язку, отримання та переказ коштів, пересилання поштових відправлень, придбання електронного квитка на залізничний та авіатранспорт, замовлення Власної марки. Доставляючи споживачам пошту, пенсії, періодичні видання, підприємства Укрпошти виконують важливу соціальну місію держави. Пропонують тут скористатися і додатковим сервісом «Кур’єрська доставка», а в період новорічних свят діє пропозиція «Пошта Діда Мороза», під час якої працівники доставляють подарунки та вітання персонально.
За кадровим і виробничим потенціалом це одне з найбільших підприємств, що формує інфраструктуру й посідає значне місце в соціально-економічному розвитку області, зауважує виконувач обов’язків керівника черкаської дирекції Роман Єзик.
Уже багато років дирекція Укрпошти тісно співпрацює з обласною службою зайнятості, яка допомагає підприємству зміцнювати кадровий потенціал.
Упроваджуючи в діяльність нову структуру, змінюючи підходи в доборі працівників, дирекція Укрпошти широко використовує пропоновані центрами зайнятості ефективні механізми самопрезентації, зокрема відеорезюме, відеовакансії, співбесіди за допомогою скайп-зв’язку.
Лише впродовж трьох останніх років завдяки співпраці зі службою зайнятості з 477 вакансій Укрпошти укомплектовано 77 відсотків посад. Добір необхідних кадрів відбувався зокрема на посади листонош, операторів поштового зв’язку, сортувальників поштових відправлень і виробів друку, продавців-консультантів. За цей період, як розповів директор Черкаського обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко, укладено дві угоди про організацію професійного навчання на замовлення роботодавця.
Така співпраця цілком відповідає й завданням, які стоять перед центром зайнятості.
— Ми готові навчити, допомогти й поділитися необхідним досвідом із тими, хто має мету в житті, велике бажання працювати й професійно розвиватися, а служба зайнятості — перший і найбільший помічник-партнер у доборі кваліфікованого персоналу, — зауважив Роман Єзик.
Під час недавньої зустрічі працівників служби зайнятості з колективом дирекції Укрпошти сторони домовилися про подальшу тісну співпрацю і проведення найближчим часом спільних інформаційних зустрічей за участю представників підприємства в центрах зайнятості області з потенційними претендентами на вакансії.