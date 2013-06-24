Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у тематичній онлайн-конференції, присвяченій дев’ятому пункту Формули миру «Недопущення ескалації війни та повторення агресії». Ця конференція стала четвертою поспіль, а за результатами кожного такого заходу будуть сформовані пропозиції до другого Саміту миру.

У зустрічі взяли участь представники 66 держав і міжнародних організацій. Українську сторону також представляли заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, радники очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Андрій Єрмак наголосив, що наявна архітектура світової безпеки не змогла запропонувати дієвих способів, щоб запобігти російській агресії. За його словами, війна в Україні має глобальні наслідки, адже під загрозою опинилися ядерна, продовольча, енергетична та екологічна безпека.

«Нам потрібна оновлена безпекова архітектура, заснована на міжнародному праві та підкріплена власними оборонними спроможностями України. Ця система має охоплювати не лише військовий компонент, а й санкції, фінансову підтримку, інвестиції та широку співпрацю в різних сферах», – сказав керівник Офісу Президента.

Він також зауважив, що Україна разом із партнерами працює над оновленням архітектури безпеки, яка має допомогти у стримуванні та припиненні агресії по всьому світу.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зазначив, що вже 32 держави приєдналися до Спільної декларації G7 2023 року щодо гарантій безпеки для України.

«Загалом у результаті підписання 26 двосторонніх безпекових угод ми маємо близько 40 мільярдів задекларованої військової допомоги для України лише у 2024 році», – додав він.

Радник Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу наголосив, що держави-партнери мають підтримати Україну на шляху до справедливого миру та розробити механізм запобігання майбутній агресії. Велика Британія є співлідером дев’ятого пункту Формули миру та стала першою державою, із якою Україна уклала двосторонню угоду про безпекову співпрацю на основі Спільної декларації G7.

Результатом конференції стало Спільне комюніке, текст якого наведений нижче за посиланням. Комюніке відображає бачення держав щодо недопущення ескалації та повторення агресії як систему заходів, яка охоплює дво- та багатосторонні зобов’язання й домовленості у сфері безпеки, посилення оборонних спроможностей України, ефективну імплементацію політики стримування майбутньої агресії, зокрема через відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, санкційну політику, а також механізм реагування у разі ризику нової агресії. Крім того, учасники наголосили, що Україна стала на незворотний шлях до повної євроатлантичної інтеграції в межах реалізації свого суверенного права.

Джерело: Офіс Президента