З користю для сну та з безпекою для здоров'я: таким має бути сучасний матрац. Ортопеди б’ють на сполох: почастішали масові патології опорно-рухової системи – це наслідки невдало обраного амортизуючого компонента ліжка. Медики впевнені, що правильні матраци – ті, котрі наділені ортопедичним та анатомічним ефектом, до того ж, виготовлені виключно з екологічних матеріалів.
З чого ж зроблений правильний матрац? Аби відповісти на це актуальне запитання, слід чітко розмежувати базові елементи готового виробу. Насамперед, це верхня частина або чохол та внутрішній наповнювач, який і створює корисний для здоров’я амортизуючий ефект.
Від якостей використаних фактур та інженерної складності конструкції матрацу залежить його жорсткість. Це головна характеристика виробу, адже для кожного з нас підходить не будь-який, а конкретний матрац. Одним, наприклад, подобається пружинний матрац, з локальною підтримкою відділів хребта, іншим до вподоби матрац без пружин або тотально м'який.
Пропонуємо розібратися в технології сучасних «ортопедів» більш детально, адже від правильності вибору матрацу залежатиме наше здоров'я. Більш детально читайте тут: https://www.mebelok.com/uk-ua/yaki-materialy--vykorystovuyut-dlya-vyrobnytstva-matratsiv/