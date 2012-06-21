Нинішні діти катастрофічно недоотримають кальцій, стверджують лікарі. «Так давайте організуємо для них безкоштовне харчування молоком екстра-класу!», – відповідає на цей виклик часу директор агрофірми ТОВ «Слобожанська» Любов Полякова.
«Прочитала, що в Києві є такий проект, щоб в місті були встановлені автомати з продажу стаканчика молока. Такі собі «молокомати», за типом автоматів з продажу кави та чаю. Мені дуже сподобалася ця ідея, – розповідає Любов Пантеліївна. – Прийшла до адміністрації. Розговорилися. Про те, що наші діти не привчені до молока. Зараз навіть малюки дуже мало п'ють молоко, а його користь не треба доводити. Ось я і запропонувала: давайте забезпечимо наших дітлахів з молодших класів молоком безкоштовно. Але для початку треба проаналізувати кількість хлопчиків і дівчаток, які будуть пити молоко. І для цього запропонувала зробити екскурсію на ферму. Я не помилилася – дітям дуже сподобалося».
Ось і вийшло, що весняним ранком біля воріт агрофірми «Слобожанська» зупинився жовтий шкільний автобус. І дітлахи з Сватова веселою юрбою ввалилися в корівник. Містяни з цікавістю придивлялися до корівок, а ті теж косили настороженим оком, дивуючись з такого порушення звичного розпорядку. Тепер для дітлахів, які побували на фермі, стакан молока – це ще і спогад про незвичайну подорож. А звідси лише крок – до корисної звички.
Та й молоко на агрофірмі «Слобожанська» – найвищого ґатунку.
У 2017 році тут вироблено 1770 тонн молока, надій на одну корову склав 5901 кг молока, що є одним з кращих показників в області.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»