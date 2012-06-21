Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Наразі Україна тільки будує свій флот на Чорному морі, а поки він стане таким, що змусить нашого агресивного сусіда з ним рахуватися, минуть роки. Проте слабким наш флот був не завжди. У кінці сімнадцятого – першій третині вісімнадцятого століття козацький флот спроможний був на рівних протистояти найсильнішому на той час флоту світу – османському, з яким уся Європа не могла впоратися.
Із джерел відомо, що своєю вправністю у морських боях, відчайдушністю і дотепністю при штурмах прибережних фортець козаки викликали захоплення у сучасників.
«Козаки вчинили битву такого рівня, що ангели в небесах були у захваті… й були зачаровані від лютості бою», – писав про морську битву козаків із турецьким флотом біля Кара Хармана (1625 рік) османський літописець Кятіб Челеб.
У тому ж році французький посол у Стамбулі Філіп де Арле де Сезі називав козаків «господарями Чорного моря», а посланець шведського короля Жак Руссель звертався у 1632 році до українських козаків як до «володарів Дніпра і Чорного моря».
Про це у межах проєкту «Відомі історики на Полі Полтавської битви» розповів київський історик і реконструктор дослідник історії козаччини засновник Лабораторії історичного костюму Святослав Сичевський, і презентував полтавцям книги про козацький флот. Принагідно спростувавши міф про існування козацького підводного флоту.
Лекція, яку прослухали також науковці й представники влади Полтави відбулася у музеї «Поле Полтавської битви» у залі-експозиції, присвяченій добі козацтва та Гетьманщини.