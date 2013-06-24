Від початку квітня рецептурні ліки в аптеці можна придбати не лише за паперовим, але і за електронним рецептом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нововведення не змінить умови закупівлі ліків для потреб медичного фронту: МОЗ не змінило статус категорії відпуску жодного з препаратів, всі рецептурні залишились рецептурними, всі, які до цього продавались без рецепта, громадяни і надалі зможуть купувати без рецепта.

Ті ліки, що і раніше були рецептурними, тепер просто можна буде отримати ще й за електронним рецептом.

Доступ до ліків для захисників – пріоритет найвищого рівня. Вони й надалі відпускатимуться без рецепта через відповідних дистрибʼюторів.

Така можливість передбачається на період дії воєнного стану, отже, дистрибʼютори (субʼєкти, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами) можуть відпускати лікарські засоби військовим адміністраціям, підрозділам Збройних сил України, організаціям та установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів та надають гуманітарну допомогу.

Таким чином, механізм залишається незмінним: як і раніше волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини чи закладу охорони здоровʼя можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистрибʼюторів без рецепта.

Норма не поширюється на закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодійних, отруйних, радіоактивних речовин.