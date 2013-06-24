Усі країни ЄС погоджуються, що блок має вжити заходів, аби контролювати ціни на енергоносії, які стрімко зросли внаслідок газового шантажу росії. Проте остаточного рішення із цього приводу, яке розглядали під час надзвичайного саміту міністри енергетики ЄС у Празі наприкінці минулого тижня, не було ухвалено.

Деякі ЗМІ оприлюднили підсумковий документ саміту, в якому міністри загалом висловили підтримку кількох пропозицій Єврокомісії щодо врегулювання ситуації на енергетичному ринку, що оприлюднила напередодні зустрічі очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн. Серед них: обмеження доходів компаній, які виробляють електроенергію з недорогих джерел, а не використовують для цього дорогий природний газ; солідарний податок на прибуток для компаній, які добувають викопне паливо і добре на цьому заробляють; скорочення загального споживання електроенергії на території ЄС, а також допомога комунальним компаніям, які перебувають на межі банкрутства через значні витрати на газ.

Головна дискусія точилася довкола питання, як уже сьогодні знизити ціну на природний газ, яка зросла усемеро порівняно з минулим роком, що призвело до прямого зростання цін на електроенергію. Італійський міністр з питань екологічних змін Роберто Чинголані заявив, що 15 країн-членів ЄС виступають за обмеження ціни на весь природний газ, лише три наполягають на обмеженні для газу з росії, а вісім інших міністрів висловлюються або проти, або нейтрально, або говорять про свою стурбованість економічними наслідками такого рішення.

«Якщо обмежити ціну на газ, то виникне велика ймовірність його дефіциту. Розумію, що ми хочемо завдати удару путіну. Але якщо ви знижуєте ціни, ефект зазвичай полягає в тому, що постачальники йдуть в інше місце», — заявив держсекретар Нідерландів з питань видобувної промисловості Ганс Війлбріф. Раніше цю тезу підтримали і в Берліні, де канцлер Олаф Шольц заявив, що рішення та пропозиція щодо обмеження ціни на газ «не такі очевидні, як здаються деяким людям».

«Ми не можемо погодитися на це», — сказав бельгійський міністр енергетики Тінне ван дер Стратен, сказавши, що обмеження цін лише на російський газ не має доданої вартості. А спікер угорського МЗС назвав цю пропозицію абсурдом.

Проте єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон пообіцяла, що Єврокомісія «працюватиме із країнами, які стурбовані мстивістю москви, яка відключає їм газ».

Міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунашер оптимістично зазначила, що в її колег є спільне бажання рухатися вперед.

Нині уряди країн ЄС та Єврокомісія працюють, щоб зібрати законодавчі пропозиції про врегулювання ситуації на енергетичному ринку до того, як Урсула фон дер Ляєн виступить із щорічною промовою в Європарламенті про стан справ у ЄС. Виступ очільниці Єврокомісії має відбутися сьогодні у Страсбурзі.