Про можливість проведення в останньому кварталі цього року спільного засідання Українсько-­Чилійської урядової комісії, яке востаннє відбувалося 13 років тому, поглиблення співпраці в торгівлі й залученні інвестицій ішлося під час першого за понад десяток років візиту української делегації високого рівня в Чилі.

До складу делегації увійшли перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, представник уповноваженого з рівних прав і свобод прав національних меншин політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов.

«Цим візитом ми поглиблюємо економічну співпрацю із Чилі. Нам важливо розвивати стратегічні партнерства із країнами Латинської Америки, адже це чималий ринок, цікавий українським виробникам, і навпаки, чилійський бізнес зацікавлений в інвестиціях в Україну. Запросили чилійські компанії долучитися до Ukraine Recovery Conference у Берліні. Окремі вже готують конкретні проєкти і пропозиції», — зазначила Юлія Свириденко.

Українська делегація провела переговори з міністром економіки, розвитку та туризму Чилі Ніколасом Грау, президентом Національної палати торгівлі, послуг та туризму Чилі Х. Пакоміо Торресом, президентом Конфедерації промисловості та торгівлі Чилі Рікардо Мевесом і міністром сільського господарства Чилі Е. Валенсуелою.

«Галузі, цікаві партнерам, — видобування, особливо співпраця у розрізі критичних матеріалів, аграрний сектор, переробна промисловість, диджиталізація. Крім того, Чилі має гарні приклади державно­приватного партнерства і готова ділитися цим досвідом з Україною. Як і готова до створення спільних підприємств», — зазначила Юлія Свириденко.

Сторони домовилися про поглиблення співпраці на рівні торгових палат України та Чилі, а також інвестиційних агенцій обох країн. Також на порядку денному були питання роботи над угодою про вільну торгівлю між Україною і Чилі, поліпшення логістики для експорту і підтримки української енергетичної інфраструктури на тлі системних російських обстрілів.

Глобальну підтримку формули миру Президента Зеленського було продемонстровано під час публічної лекції Юлії Свириденко в Чилійському університеті, найстарішому вищому навчальному закладі країни.

«Велика честь виступити перед послами та представниками майже всіх дипустанов, представлених у Чилі, на тему відновлення сталого та справедливого миру в Україні. Передовсім висловлюю вдячність за незмінну підтримку від партнерів і чітку позицію президента Чилі Габрієля Борича, що росія незаконно вторглася в Україну й веде жорстоку загарбницьку війну. Запросила лідера країни долучитися до першого Глобального саміту миру й отримала запевнення, що Президент відвідає саміт. Для України вкрай важлива залученість Чилі до саміту, адже це чіткий сигнал для інших країн Латинської Америки ще активніше долучатися до підтримки української боротьби за свободу. І водночас сигнал для терористичної росії, що весь цивілізований демократичний світ на боці України», — зазначила Юлія Свириденко.

У заході взяло участь майже 200 осіб, здебільшого дипломатів, представників академічних і політичних кіл. У виступі Юлія Свириденко зазначила, що формула миру Президента Володимира Зеленського — єдиний можливий спосіб забезпечити справедливий мир на умовах України.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Чилі перший віцепрем’єр­міністр запропонувала партнерам очолити роботу над одним з пунктів формули миру і долучитися до коаліції щодо повернення українських дітей, яких незаконно депортувала росія, не лише в ролі спостерігачів, а й активних учасників.

Джерело: Міністерство економіки