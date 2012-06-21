Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Гібридна війна стала для всіх дуже важким випробуванням і водночас своєрідним тестом, який перевірив співвітчизників на міць і дав зрозуміти, хто із нас є хто. Адже поки волонтери та пересічні жителі з усіх куточків України продовжують власним коштом надати допомогу українців бійцям на лінії зіткнення,окремі посадовці Донбасу не втримуються від спокуси привласнити кошти, призначені для зміцнення обороноздатності.
Саме такий факт виявили співробітники НАБУ: днями завершено досудове розслідування за підозрою директора департаменту капітального будівництва Донецької ОДА у завданні великої фінансової шкоди Міністерству оборони. Дії чиновника підпадають під ч.2. ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем».
«За даними слідства, підозрюваний безпідставно прийняв виконані роботи із зведення інженерних фортикаційних споруд (бліндажів) на території АТО (ООС) в Донецькій області, що не відповідали проєктній документації на їх будівництво», – йдеться у повідомлені НАБУ.
Іншими словами, з’ясувалося, що споруди для захисту бійців зовсім неможливо було використовувати за згаданим призначенням в умовах бойових дій. А завдані збитки Міноборони становлять понад 2, 87 мільйона гривень.
«Судовими експертами встановлено, що збудований взводний опорний пункт не відповідає вимогам будівництва військових фортифікаційних споруд. Крім того, виявлено, що бліндажі, призначені для укриття особового складу взводного опорного пункту, у випадку атаки з використанням важкого озброєння, не виконали б функції захисту та призвели б до загибелі військовослужбовців», – уточнили в НАБУ.
Посадовцю Донецької ОДА повідомлено про підозру і завершення досудового розслідування стосовно нього. Хоча правоохоронці продовжують з’ясовувати окремі деталі згаданих зловживань і встановлюють коло осіб, причетних до злочину.