Міністерство закордонних справ України підтримує виголошення під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ спільної заяви 47 держав­членів агентства та Європейського Союзу щодо російського удару по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. Спільна заява засвідчила широку міжнародну підтримку України та чітко підтвердила: саме російська агресія — першопричина безпрецедентних ризиків для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки у Європі.

«Вітаємо рішуче засудження державами­партнерами російського удару по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива, внаслідок якого було пошкоджено також приміщення, які використовують експерти МАГАТЕ. Цей напад став черговим доказом того, що росія продовжує свідомо нехтувати міжнародними нормами та рішеннями керівних органів агентства... Розраховуємо, що чітка позиція міжнародної спільноти буде підкріплена подальшими практичними кроками, спрямованими на посилення тиску на державу­агресора та припинення дій росії, які становлять загрозу для ядерної безпеки України та всього регіону», — повідомляє МЗС.