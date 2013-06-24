Глава МЗС України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Він висловив вдячність за схвалення переговорної рамки та наголосив, що членство України зміцнить ЄС і гарантує безпеку та процвітання для всіх європейців.

«Україна — вже частина європейської родини. Наша держава — це можливість і додана вартість для ЄС. Як член ЄС Україна зробить значний внесок у спільну оборону, зовнішню політику, зелений перехід, цифровізацію, економічний розвиток та інші сфери», — заявив міністр.

Він укотре нагадав, що для захисту своїх людей та європейського континенту Україна потребує більшої кількості систем ППО Patriot і SAMP/T, а також постійного постачання ракет протиповітряної оборони, артилерійських систем і снарядів, ракет дальнього радіусу дії, безпілотників і систем радіоелектронної боротьби.За його словами, надання додаткового озброєння та підтримка використання Україною західних озброєнь на російській території мали істотне значення для стабілізації ситуації на Харківщині.

Дмитро Кулеба також наголосив на важливості посилення санкційного тиску на росію для обмеження фінансування воєнної машини кремля. Міністр подякував державам-членам ЄС за вагому роль у проведенні Глобального саміту миру і закликав брати подальшу активну участь у реалізації формули миру.

«Наші спільні зусилля об’єднали понад 100 делегацій з усіх континентів та частин світу. Уже 87 країн та міжнародних організацій підписали спільне комюніке, яке залишається відкритим для підписання. Ми проводимо активну роботу спільно з нашими європейськими колегами над приєднанням нових країн до комюніке», — зазначив Дмитро Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що Україна очікує у найближчому майбутньому підписання безпекової угоди з ЄС, повідомляє МЗС.