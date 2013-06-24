Цуценята та кошенята, весільні торти та весільні сукні, тепловізори та дрони, документи, квіти, ліки та навіть… кров, взята на аналізи, – чого тільки не намагаються передавати поїздами Укрзалізниці. Компанія виручила мільйони українців на початку повномасштабного вторгнення, коли була паралізована традиційна логістика, перевозячи чимало критичних відправлень, у т.ч. пасажирськими поїздами. Наразі ж посилює контроль за дотриманням правил перевезень та зупиняє спроби перевозити заборонене. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця системно контролює та регулярно зупиняє перевезення пасажирськими поїздами заборонених предметів та речовин – як у багажі, так і спроби «передачок» провідниками. Так, сьогодні показово зупинили кричущу ситуацію: спробу передати поїздами… біологічні матеріали для аналізів однієї з приватних лабораторій. Причому це далеко не перший випадок, коли приватні лабораторії вчиняють так, вочевидь, намагаючись зекономити на спеціалізованих перевезеннях. Не варто й говорити, що результати аналізів, які доставляються без контролю температурного режиму, можуть викликати чимало сумнівів, але навряд чи лабораторії чесно повідомляють клієнтам, як саме намагаються організувати свою логістику. Із початком повномасштабного вторгнення, коли була паралізована логістика в країні, Укрзалізниця була чи не єдиним способом передати критичні відправлення: чого тільки не везли наші поїзди в ті дні – від старлінків та тепловізорів до ліків та бабусиних «закруток». Але на сьогодні, коли відновлено логістику по всій країні і є чимало спеціалізованих перевізників, Укрзалізниця продовжує «закручувати гайки» й врегульовувати те, що перевозиться поїздами.

Термінові документи та квіти, весільні торти та весільні плаття, котенята та цуценята, ліки та результати аналізів…. Будемо чесними, хто тільки і з чим не звертався до наших провідників із терміновим проханням передати. Розуміємо це і розуміємо, що часто-густо працівники йдуть назустріч.

Утім, вкотре звертаємось до всіх пасажирів і особливо до компаній, які намагаються на базі пасажирських вагонів збудувати свою логістичну мережу, – категорично цього не робити. Особливо в поточну погоду, коли немає можливості гарантувати температурний режим.

Ми цінуємо, що до Укрзалізниці та наших поїзних бригад звертаються як до останньої надії вирішити й щось терміново доставити, але наголошуємо: робити це можна виключно із речами, дозволеними до перевезення, і в офіційний спосіб. Зокрема, через партнерську програму Укрзалізниці та Укрпошти «Залізна_пошта». 10 поштових вагонів регулярно курсують у складі пасажирських поїздів.