Ціни на кавуни в Україні продовжать зростати. Середня ціна в магазині на кавуни – понад 8 гривень за кілограм.
Як повідомив голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в Facebook, 2017 рік став дуже важким для тих, хто вирощує кавуни. Адже навіть у травні були заморозки, які вплинули на формування ціни на кавуни.
Аномальна спека також вплинула на вирощування кавунів, так як потрібно було забезпечити постійні поливи. На ціну вплинуло також подорожчання мінеральних добрив.
Суттєво вплинуло на формування ціни і перевезення продукції. У цьому році Служба автомобільних доріг розпочала суворо ставитися до перевищення навантаження на автомобілі, вантаж яких більший за 40 тонн.
«Був обраний такий незвичайний крок, як реклама Прем’єр-міністром річкового транспорту. Але він в Україні дає лише 3% перевезень, тоді як сусідня Румунія річками перевозить 30% усіх вантажів», – наголосив він.
Олексій Дорошенко відзначив, що сподіватись на другу баржу з кавунами не варто. Оскільки одна баржа перевозить до 1 тисячі тонн кавунів, тоді як в Україні вирощують понад 620 тисяч тонн ягоди. А щоб забезпечити навіть киян дешевими кавунами потрібно щоденно отримувати баржу з кавунами.