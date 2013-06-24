З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було вжито низку заходів, спрямованих на підтримку громадян та бізнесу в умовах війни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед них: скасування акцизів на пальне, зниження деяких ставок податків для ФОПів та юридичних осіб, скасування податкових перевірок тощо.

У перші місяці повномасштабної війни такі кроки були спрямовані на підтримку економічної стабільності та дали бізнесу можливість зберегти робочі місця та адаптуватися до нових надскладних умов.

Однак, з початку 2024 року, через значну затримку з постачанням зброї від наших партнерів, вимушено збільшили видатки на сектор безпеки та оборони на суму близько 6 млрд дол. США. Нині маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 млрд гривень.

Пропонується найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих, який складається з двох частин.

Майже три чверті додаткової потреби на фінансування оборони пропонується забезпечити не за рахунок перегляду податків (361,6 млрд грн).

І лише одну частину (138,7 млрд грн) - за рахунок перегляду акцизів, військового збору та деяких інших заходів. Чому серед цих заходів не пропонується підвищення ПДВ?

Так, з одного боку, це легкий в адмініструванні інструмент, який дозволяє отримати додаткові ресурси. З іншого, підвищення ПДВ має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії, серед яких, наприклад, люди пенсійного віку, яких в Україні 10,2 млн.

Підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові продукти харчування може стати значним фінансовим тягарем.

Замість цього пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема, на товари, які не є товарами першої необхідності. Такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

Варто зазначити, що автомобілі, які ввозяться благодійними та громадськими організаціями та передаються на користь Збройних Сил України, не будуть оподатковуватись військовим збором, оскільки вони не реєструються в Сервісних центрах МВС.