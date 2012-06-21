Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Держсекретар США Майк Помпео скасував своє турне Старим Світом, яке мало стати завершальним у його каденції. До останнього моменту у чаті журналістів, акредитованих при європейських інституціях, йшло жваве обговорення того, які зустрічі має провести головний американський дипломат у Брюсселі. Надто дивним виглядало те, що у графіку його перебування у столиці ЄС була лише зустріч з генсеком НАТО. А зазвичай багатослівний і дотепний речник Європейської Ради на наполегливі запитання журналістів, хто з топчиновнків ЄС зустрінеться з Помпео, лише сухо відповідав, що жодних зустрічей не передбачено.

Не виключено, що саме демонстративне ігнорування з боку керівництва ЄС призвело до того, що поїздку Майка Помпео було скасовано в останню хвилину. За повідомленнями агентства Reuters, Держсекретар також планував після Брюсселя вирушити до Люксембургу, але й звідти надійшов сигнал, що глава люксембурзького МЗС Жан Ассельборн не має вільного часу у своєму графіку для зустрічі з Майком Помпео. Такий дипломатичний демарш щодо одного з найбільш високопоставленого представника США безпрецедентний в історії відносин Брюсселя та Вашингтона, стверджують експерти.

Насправді у ЄС завжди ставилися до Майка Помпео доволі прохолодно, головним чином через рішення президента Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном та відмови від участі у роботі низки міжнародних організацій. Тож тепер після шокуючої історії зі штурмом Капітолію прихильниками Дональда Трампа, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, у ЄС через дипломатичний бойкот вирішили показати своє обурення заявами американського президента, які призвели до цих трагічних подій.

У пресрелізі, який Держдепартамент США встиг поширити до візиту Майка Помпео, йшлося, що візит має на меті «підкреслити важливість трансатлантичного партнерства, підтримку успіху НАТО у захисті трансатлантичної співпраці». Проте згодом американське зовнішньополітичне відомство повідомило про скасування всіх поїздок держсекретаря Майка Помпео, бо його залучений до роботи з передачі повноважень адміністрації обраного президента Джо Байдена. «Незабаром ми очікуємо від наступної адміністрації плану, який визначає кар’єрні долі співробітників, які тимчасово залишатимуться на відповідальних посадах доти, доки процес підтвердження Сенатом повноважень їхніх наступників не завершиться», – йдеться у заяві Держдепу.

А в Брюсселі не приховують того, що з нетерпінням чекають на перший візит новообраного президента США Джо Байдена. За деякою інформацією, він може відбутися вже у березні.