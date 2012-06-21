Питання двосторонньої співпраці, міжнародної політики та співпраці в галузі оборони та безпеки обговорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністри закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу та оборони Хулусі Акар.

Прем’єр-міністр схвалив проведення політико-безпекових консультацій на рівні керівників зовнішньополітичних і оборонних відомств України й Турецької Республіки у форматі «Квадрига». За його словами, це свідчить «про особливий характер партнерства між країнами».

Глава уряду підкреслив, що Турецька Республіка була і залишатиметься надійним партнером України, який відіграє важливу роль у системі збереження стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Одним із пріоритетних напрямів українсько-турецької взаємодії має стати безпекова ситуація в Чорноморському регіоні. Адже саме стабільність і безпека слугує запорукою успішного розвитку ділових контактів і міжнародної торгівлі загалом», — зазначив Денис Шмигаль.

Він висловив сподівання, що тематика деокупації Автономної Республіки Крим і частини Донбасу залишатиметься у фокусі уваги двосторонньої співпраці України й Туреччини. Турецькій стороні було висловлено подяку за готовність взаємодіяти в межах ініціативи «Кримська платформа».

Одне з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України й Туреччини — завершення переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю. За словами Дениса Шмигаля, відповідним міністерствам і відомствам України доручено вжити додаткових заходів для якнайшвидшого завершення перемовин із взаємоприйнятним підсумком.

«Упевнений, що збільшення річного товарообігу між нашими країнами щонайменше до 10 мільярдів доларів стане хорошою метою для розширення економічної співпраці», — зазначив глава уряду.

Під час зустрічі від української сторони було підкреслено незмінність євроатлантичного курсу нашої країни, а Прем’єр подякував Турецькій Республіці за підтримку рішення НАТО про залучення України до програми «Партнерство розширених можливостей». Так само було оцінено й незмінну позицію Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.