чорноморський флот росії та його авіація істотно постраждали внаслідок атак українських ракет та безпілотників. Він перетворився із сили, яку колись всі боялися, на щось другорядне. Про це пише видання Politico.

Коли путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому, російський флот, базований у Криму, був однією з вирішальних сил у планах кремля, йдеться в матеріалі. З російських кораблів запускали крилаті ракети «калібр» по військових і цивільних об’єктах у глибині української території, вони блокували доступ до портів країни і погрожували висадженням морського десанту в Одесі.

Однак відтоді Київ перехопив ініціативу. Першою серйозною втратою для російського чф став флагманський крейсер «москва». Істотно постраждав внаслідок бомбових ударів цього місяця авіаційний полк чорноморського флоту, який базується на авіабазі «Саки» у Криму. Там, за оцінками західних експертів, було знищено близько половини літаків підрозділу.

Хоч російські підводні човни й надалі час від часу обстрілюють Україну, чорноморський флот рф не виправдав очікувань, покладених на нього на початку війни, і зайняв оборонну позицію або в портах, або далеко від берега, щоб уникнути українських атак. З весни проблеми чф посилилися через «погане керівництво, застаріле обладнання і зарозумілість росіян, якими радо скористалися українці». Військові невдачі спричинилися до звільнення командувача чорноморського флоту вмф росії адмірала ігоря осипова.

«Втрати російських десантних кораблів, можливо, важливіші, ніж «москви», — сказав Politico старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, який вивчає збройні сили рф та України. Ці втрати перешкоджають здатності росії перекидати війська і техніку навколо Криму морем.

Неспроможність використовувати кораблі як бойову силу означає, що російський чорноморський флот став фактично безпорадним. Із цим висновком погоджується західний дипломат, який поспілкувався з виданням на умовах анонімності. Він заявив, що «російський чорноморський флот розбито, і тепер його використовують тільки як оборонну силу з періодичними ударами крилатими ракетами». За його словами, перебування флоту у відкритому морі «серйозно обмежує можливості російської кампанії» на півдні України.

Сам флот, що складається з невеликих ракетних корветів, фрегатів, десантних кораблів і шести підводних човнів, як і раніше, має більш як 30 суден у морі або в порту, але їхня ефективність і здатність до маневрування істотно знизилися після ліквідації ППО крейсера «москва» і радарів на острові Зміїний.

Оксана КРАМАРЧУК,

для «Урядового кур’єра»