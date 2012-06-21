Зарядка смартфона до 100%, як і повна його розрядка, скорочує термін служби акумулятора, кажуть фахівці.
Небезпека зарядки до 100% полягає в тому, що після досягнення цієї позачки мало хто з користувачів відключає свій пристрій від розетки: власники смартфонів рідко стежать за індикатором, щоб зупинити процес у ту ж хвилину. Смартфон, що залишився на зарядці, продовжує підживлюватися, щоб підтримувати 100% заряд, а, значить, батарея нагрівається під дією напруги з мережі.
За словами експертів, найкраще відключати смартфон від зарядки при досягненні 90%.
Фахівці також розповіли про чотири основні правила зарядки смартфона, при дотриманні яких мобільний пристрій працюватиме довше. Уточнюється, що поради насамперед підійдуть для власників бюджетних і старих телефонів.
Так, експерти рекомендують не заряджати пристрій вночі, оскільки в цей час доби смартфон може перегоріти через надлишок енергії в електромережах. З цієї ж причини не варто ставити телефон на зарядку в машині до того, як ви запустили двигун, так як може відбутися стрибок напруги.
Крім того, під час зарядки смартфона не варто запускати «важкі» програми. Не рекомендується також використовувати погані зарядні пристрої, оскільки вони можуть «спалити» пристрій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»