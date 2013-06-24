Мінцифри працює над тим, щоб Україна стала сучасною безбар’єрною державою, де кожен може вільно жити та працювати. Під час фінального засідання Ради безбар’єрності, організованого з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, були презентовані результати флагманських проектів, спрямованих на створення інклюзивного середовища в країні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Підсумки роботи Мінцифри — впроваджені програми цифрової освіти, доступність сайтів держструктур, ЦНАПи, облаштовані для комфорту людей з інвалідністю, в межах реалізації Національної стратегії до 2030 року.
На платформі Дія.Освіта:
- Запущено понад 200 освітніх серіалів із титрами українською та англійською мовами. Зокрема, окремий курс про цифрову доступність — «Веб-доступність», а також «Безбар'єрна грамотність» та «Держава без бар'єрів»
- 20 освітніх продуктів продубльовано жестовою мовою
Для користувачів із порушеннями зору всі зображення на платформі мають альтернативні описи, які можна зчитати за допомогою скрінрідерів.
У ЦНАПах:
- Доступність центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)
- Облаштування приміщень ЦНАПів: із початку 2023 року із урахуванням потреб осіб із інвалідністю цей рівень зріс на 16%
- Можливість отримати ще більше адміністративних послуг просто з дому.
- Доступність веб-сайтів і мобільних застосунків:
Моніторинг доступності сайтів держструктур згідно з постановою Кабінету Міністрів №757 про їх відповідність стандарту ДСТУ. У межах проекту ПРООН та Мінцифри щорічний моніторингпровели на понад 100 сайтах органів виконавчої влади
Тренінги з основ цифрової доступності для понад 2 000 публічних службовців з центральних органів та областей
Спеціальний розділ порталу Дія, розроблений за ініціативи першої леді, — Дія.Безбар'єрність, який покликаний надати всю потрібну інформацію для громадян у різних життєвих ситуаціях.
Центр компетенцій із цифрової доступності:
- У серпні 2024 року створено Центр компетенцій із цифрової доступності на базі Дії за підтримки ПРООН. Мета Центру — підвищення доступності державних ресурсів через тренінги, консультації та аудити — Дії та Мінцифри зокрема. Експерти Центру запроваджують обов’язкові критерії доступності, щоб забезпечити інклюзивність як стандарт у цифровій трансформації.
Розвиваємо інклюзивну цифрову державу, де кожен почувається зручно та комфортно.
Розширене засідання Ради безбар’єрності відбулося за координації Міністерства розвитку громад та територій України та фінансової підтримки ВООЗ, UNICEF-Україна. Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору розроблено за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Усі ініціативи з цифрової доступності Мінцифри втілила у партнерстві із Програмою розвитку ООН в Україні в межах «Проекту підтримки Дія», що реалізується за фінансування Швеції.