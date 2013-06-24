Мінцифри працює над тим, щоб Україна стала сучасною безбар’єрною державою, де кожен може вільно жити та працювати. Під час фінального засідання Ради безбар’єрності, організованого з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, були презентовані результати флагманських проектів, спрямованих на створення інклюзивного середовища в країні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підсумки роботи Мінцифри — впроваджені програми цифрової освіти, доступність сайтів держструктур, ЦНАПи, облаштовані для комфорту людей з інвалідністю, в межах реалізації Національної стратегії до 2030 року.

На платформі Дія.Освіта:

Запущено понад 200 освітніх серіалів із титрами українською та англійською мовами. Зокрема, окремий курс про цифрову доступність — «Веб-доступність», а також «Безбар'єрна грамотність» та «Держава без бар'єрів»

20 освітніх продуктів продубльовано жестовою мовою

Для користувачів із порушеннями зору всі зображення на платформі мають альтернативні описи, які можна зчитати за допомогою скрінрідерів.

У ЦНАПах:

Доступність центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Облаштування приміщень ЦНАПів: із початку 2023 року із урахуванням потреб осіб із інвалідністю цей рівень зріс на 16%

Можливість отримати ще більше адміністративних послуг просто з дому.

Доступність веб-сайтів і мобільних застосунків:

Моніторинг доступності сайтів держструктур згідно з постановою Кабінету Міністрів №757 про їх відповідність стандарту ДСТУ. У межах проекту ПРООН та Мінцифри щорічний моніторингпровели на понад 100 сайтах органів виконавчої влади

Тренінги з основ цифрової доступності для понад 2 000 публічних службовців з центральних органів та областей

Спеціальний розділ порталу Дія, розроблений за ініціативи першої леді, — Дія.Безбар'єрність, який покликаний надати всю потрібну інформацію для громадян у різних життєвих ситуаціях.

Центр компетенцій із цифрової доступності:

У серпні 2024 року створено Центр компетенцій із цифрової доступності на базі Дії за підтримки ПРООН. Мета Центру — підвищення доступності державних ресурсів через тренінги, консультації та аудити — Дії та Мінцифри зокрема. Експерти Центру запроваджують обов’язкові критерії доступності, щоб забезпечити інклюзивність як стандарт у цифровій трансформації.

Розвиваємо інклюзивну цифрову державу, де кожен почувається зручно та комфортно.

Розширене засідання Ради безбар’єрності відбулося за координації Міністерства розвитку громад та територій України та фінансової підтримки ВООЗ, UNICEF-Україна. Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору розроблено за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Усі ініціативи з цифрової доступності Мінцифри втілила у партнерстві із Програмою розвитку ООН в Україні в межах «Проекту підтримки Дія», що реалізується за фінансування Швеції.