Якщо сфокусуватися на цифровій економіці, то Україна матиме змогу пришвидшити темпи економічного зростання і стати успішною та конкурентною у світі. Таку думку висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з діловими колами й експертами цифрового ринку. Захід було пов’язано з реалізацією норм Концепції розвитку цифрової економіки до 2020 року. «Питання цифрової економіки — це питання нашого сьогодення. Якщо ми сфокусуємося на розвитку цифрової економіки, можемо бути успішними, — повторив глава уряду. — Нам потрібне швидке економічне зростання, і в нас є все, щоб це забезпечити».
Глава уряду вважає запровадження нових технологій запорукою досягнення стратегічної мети уряду: «Нам потрібна реактивна швидкість. У нас непогані сигнали від економіки, але розуміємо, що не достатньо зростання на 2—3%. Наше завдання — «5% плюс». Наше завдання — стати однією з найсильніших економік Європи».
Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, Прем’єр говорив і про готовність уряду разом з експертами та бізнесменами напрацьовувати і втілювати рішення, пов’язані із забезпеченням технологічного прориву, підтримкою стартапів, осучасненням освіти та впровадженням надійного трансферу технологій (від розроблення до промислового використання). «У світі ми маємо бути швидкими та мобільними. Це залежить від влади та регуляцій, від умов, які можемо створити. І уряд готовий ухвалювати рішення», — резюмував Прем’єр.
Цифровий розвиток економіки — комплекс механізмів, мотивацій і стимулів розвитку цифрових технологій, а отже — розгалуженої цифрової інфраструктури для використання можливостей держави, посилення її конкурентоспроможності, зростання добробуту громадян. Концепція розвитку цифрової технології передбачає виконання заходів, спрямованих на подолання цифрового розриву шляхом запровадження й використання новітніх технологій зв’язку й передачі даних. За мету взято й повне запровадження цифрових технологій. Це і цифрові робочі місця, і приєднання до цифрових ініціатив сучасного світу. Дорожня карта виконання концепції на 2018 рік передбачає запровадження близько двох десятків кроків, зокрема проведення досліджень цифровізації промисловості й бізнесу, визначення базових цифрових послуг, підготовку заходів з модернізації освіти, формування прогнозів цифрового розвитку України до 2020 року.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»