Уряд схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати тільки цифрове посвідчення ветерана в Дії без наявності паперового. Далі зміни має прийняти Парламент. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Наразі паперове посвідчення оформляється обов’язково, а цифрове — за бажанням ветерана. Надалі електронний документ формуватиметься автоматично, а фізичний стане додатковим.

Посвідчення в Дії значно пришвидшує надання послуг та підвищує якість обслуговування ветеранів і їхніх сімей. Документ можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Це захишає від підроблених чи застарілих паперових документів. Посвідчення в Дії завжди під рукою, його неможливо забути, загубити чи пошкодити.

Нагадаємо, за 2 тижні після запуску посвідчення ветерана в Дії його згенерували вже понад 173 тисячі разів. Тож документ користується попитом і загалом допомагає формувати сприйняття цифрових аналогів як звичну частину життя.

Очікуємо затвердження змін Парламентом.

Довідково

Цифровий документ реалізували Мінцифри спільно з Міністерством у справах ветеранів України за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Швеції, та за експертної підтримки проєкту DT4UA, що фінансує Європейський Союз і впроваджує E-Governance Academy.