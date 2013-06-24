Цими вихідними три пари уклали офіційний шлюб через відеозв’язок. Перше подружжя — активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівець із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова. Вони випробовували технологію, яка особливо актуальна для пар на відстані.

«Перша у світі пара одружилася в «Дії». Це унікальний досвід для всього світу. Ми цифровізували процес одруження, і військові, пари на відстані чи кожен охочий уже скоро зможуть зареєструвати шлюб онлайн. Загалом на бета-тест зареєструвалося 2500 пар, що вкотре показує: цифровізація вже стала попкультурою. Продовжуємо тестувати шлюб онлайн у «Дії», й невдовзі сервіс буде доступний кожному українцеві», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тож незабаром не доведеться йти у ДРАЦС, щоб зареєструвати шлюб. Обирайте вільну дату й час та очікуйте на посилання на справжню церемонію через відеозв’язок. Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію», а фізичний документ можете замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні.

Найочікуваніша послуга незабаром стане доступною всім українцям, а поки що перші пари святкують цифрове одруження. А українців закликають дочекатися повного запуску сервісу і присвячувати час коханню, а не чергам і папірцям.

Сервіс у «Дії» розробляє Мінцифри спільно з Міністерством юстиції, Державним підприємством «Національні інформаційні системи», цифровим ДРАЦСом, Державною міграційною службою, АТ «Укрпошта» за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконує Фонд «Східна Європа». Технічним партнером виступила компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифри меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex, повідомляє Мінцифри.