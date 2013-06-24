Українські школярі матимуть змогу навчатися завдяки інноваційним технологіям — ШІ, віртуальній та доповненій реальності тощо. Це стало можливим завдяки відкриттю в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях 16 цифрових освітніх центрів. Центри покликані відновити доступ до якісної освіти для 16 000 учнів 1—11 класів із прифронтових і деокупованих громад. Ініціативу реалізує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти за сприяння МОН.

У центрах учні безплатно зможуть: за допомогою ШІ визначити предмети для надолуження; навчатися через інтерактивні уроки, AR / VR-технології; отримувати індивідуальні консультації (Убер-Школа); опановувати навички XXI століття та програмування в Minecraft; удосконалювати українську та англійську мови; одержувати психоемоційну підтримку; пройти профорієнтацію до 1000+ професій.

«Мета цифрових освітніх центрів — забезпечити безперервне навчання дітей та підлітків, надолужити освітні втрати, надати змогу брати участь у заходах неформальної освіти, психоемоційно підтримати дітей і підлітків, їхніх батьків та вчителів, надати змогу для соціалізації та взаємодії, а також підвищити професійні компетентності вчителів. Пріоритет надано деокупованим територіям і громадам поблизу зони бойових дій», — сказав заступник міністра освіти і наукиАндрій Сташків.

Також про пріоритети та масштаби програми висловився координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФАнатолій Ігнатович: «У кожній громаді, де працює DLC, упродовж року навчатимуться учні 1—11 класів — першочергово ті, хто має обмежений доступ до освіти та потребує додаткової підтримки в навчанні і психоемоційної підтримки, наприклад діти з інвалідністю або внутрішньо переміщені. Загалом заплановано охопити 16 000 школярів», — зазначив він.

Вищезазначені активностівідбуваються в межах проєкту «Створення цифрових освітніх центрів (DLC) та надання послуг з психосоціальної підтримки для дітей та молоді», який реалізує Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) і Глобального партнерства заради освіти (GPE).

Джерело: Міністерство освіти і науки