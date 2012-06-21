Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, з першого листопада 250 найбільш завантажених відділень поштового зв’язку змінюють графік роботи –– відтепер працюватимуть і у вихідні. Це, за словами міністра, не лише поліпшить якість обслуговування, а й дасть змогу зменшити черги у цих відділеннях, що зменшуватиме ризик захворювання на COVID-19.

Крім того, «Укрпошта» за сприяння Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» впроваджує низку освітніх програм щодо співпраці української поштової служби зі світовими мережами інтернет-торгівлі.

Принагідно варто додати, що вітчизняна пошта попри пандемію COVID-19 і економічну кризу нарощує прибутки. Як повідомляє Міністерство інфраструктури, за січень – вересень цього року національний поштовий оператор отримав 6,5 млрд грн. доходу, на 165 більше, ніж за дев’ять місяців торік. Чистий прибуток за дев’ять місяців сягнув майже 612 млн грн. Зокрема, на 30% зросли доходи від посилок, на 11% від поштових переказів, на 21% –– від приймання платежів.

Щоправда, натомість зросли витрати на засоби індивідуального захисту для працівників та клієнтів, надбавки за роботу в умовах карантину, але компанія залишається успішною. З початку року «Укрпошта» сплатила 2,3 млрд гривень податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Міністр з цього приводу зазначив, що компанію не торкнулися економічний занепад та безробіття: там продовжують набирати нових працівників, за сприяння ЄБРР та ЄІБ реалізують інвестиційну програму з реформування логістичної мережі.