Національний банк випустив пам’ятну срібну монету «Цифрова держава», присвячену досягненням України у цифрових технологіях та інноваціях. Монету презентував голова НБУ Андрій Пишний під час конференції UAFIN.TECH 2024.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 999 проби. Вона має квадратну форму, а її дизайн підкреслює технологічну єдність країни. На аверсі розміщено герб України, оточений електронною мережею, а на реверсі — карту держави із цифр двійкового коду. Дизайн монети створив художник Андрій Сагач. Тираж — до 7500 штук.

«2019 року наша команда почала реалізувати завдання Президента — побудувати цифрову державу, щоб послуги можна було отримувати онлайн і без чиновників. Ми розуміли, що цифровізація кардинально змінить країну. За п’ять років Україна перетворилася на державу, в якій держпослуги можна отримати кількома кліками, без папірців та бюрократії. Навіть в умовах повномасштабної війни ми продовжили втілювати послуги та проєкти, які спрощують життя людей. Нині «Дією» вже користується понад 21 мільйон українців. У застосунку доступні більш ніж 30 сервісів, ще понад 125 — на порталі. А українські govtech-рішення активно вивчають в інших країнах», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше пам’ятні монети переважно присвячували історичним подіям і персоналіям. Новий екземпляр покликаний відобразити цифровізацію як рушійну силу в житті держави.

«Україна демонструє, що цифрова трансформація — необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни ми продовжуємо свій шлях до нових технологій, руйнуємо бар’єри між людьми та сервісами державними і фінансовими. Вдячний за це кожному, хто робить внесок у розбудову цифрової України, а особливо нашим партнерам з Міністерства цифрової трансформації. Разом ми втілили багато проєктів, що зробили фінансові послуги простішими, зручнішими та інклюзивнішими. Упевнений, що попереду багато цікавих цифрових ініціатив та проривних ідей», — зазначив Андрій Пишний.

Придбати монету можна буде з 9 січня 2025 року в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації