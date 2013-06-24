Міністерство розвитку громад та територій цифровізує конкурс на внутрішні автобусні маршрути. Йдеться про міжобласні маршрути, організатором конкурсу щодо яких є Мінрозвитку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Передбачено, що подання документів та проведення конкурсів буде відбуватися в електронному вигляді в онлайн-кабінеті перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС).

Цифровізація процедури проведення конкурсу та подачі документів дозволить пришвидшити процедуру, зекономити ресурси перевізників та мінімізувати корупційні ризики.

Постановою Кабінету Міністрів України №1081 вносяться зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

“Наявний порядок проведення конкурсів на внутрішні маршрути містить низку проблем, але головне – він не відповідає вимогам часу та не дозволяє забезпечити оперативне реагування на попит, потребу в транспортному сполученні. Поруч із забюрократизованою процедурою, існує зарегульованість, невідповідність сучасним умовам організацій перевезень та наявність корупційних ризиків. Цифровізація порядку проведення конкурсу поруч зі зміною підходів до конкурсу дозволить у першу чергу забезпечити українські громади транспортним сполученням. Для бізнесу це буде мінімізація витраченого часу та ресурсів, можливість використовувати прозорий та зрозумілий механізм через онлайн кабінет”, – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Чинності постанова набере через чотири місяці з часу публікації. Саме тоді і запрацює цифрова процедура проведення конкурсів. Відповідний механізм вже розробляється командою Міністерства та Укртрансбезпеки.

Оновлена процедура дозволить також забезпечити публічність інформації, поданої до участі у конкурсі від перевізників. Це сприятиме підвищенню прозорості та довіри до процедури та перевізників, що будуть обрані переможцями конкурсів.

Також постанова передбачає забезпечити прозорість проведення конкурсів в регіонах – тобто внутрішньообласні маршрути та міжміські маршрути. Йдеться про відкриті засідання і публікацію пакетів документів.